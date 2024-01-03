أكثر من 100 قتيل في انفجارين قرب قبر سليماني جنوبي إيران

الوكيل الإخباري - قالت هيئة الطوارئ الإيرانية إن "حصيلة قتلى الانفجارين الإرهابيين قرب قبر القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في محافظة كرمان جنوبي إيران ارتفعت إلى 103 قتلى و141 جريحا".

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وتشهد محافظة كرمان مراسم وفعاليات إحياء الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال سليماني وسط إقبال على هذه الفعاليات من كافة المناطق الإيرانية الأخرى.



وأفاد التلفزيون الإيراني بوقوع انفجار أول ثم انفجار ثان خلال المراسم قرب مسجد "صاحب الزمان" في محافظة كرمان حيث يرقد سليماني.



بدورها، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن مصدر أمني مطلع قوله إن "الانفجارين في كرمان نجما عن تفجير عبوتين ناسفتين عن بعد".



وفي وقت سابق، قالت وكالة "نور نيوز" شبه الرسمية إن "عدة عبوات غاز انفجرت على الطريق المؤدي إلى المقبرة"، في حين نقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول لم يسمّه أن انفجاري كرمان "هجوم إرهابي".

