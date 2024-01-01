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الإثنين، 01-01-2024 11:29 ص

تقرير: الجيش الأميركي وضع خططاً تفصيلية لضرب قواعد صواريخ ومسيَّرات حوثية

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الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، اليوم الاثنين، بأن مسؤولين في وزارة الدفاع «البنتاغون» وضعوا خططاً تفصيلية لضرب قواعد صواريخ ومُسيَّرات حوثية باليمن، لكن هناك مخاوف من أن يصبَّ ذلك في مصلحة إيران.

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وأضافت الصحيفة أن قادة كباراً في وزارة الدفاع الأميركية يضغطون من أجل اتخاذ إجراءات أكثر شراسة مع وكلاء إيران بالمنطقة، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».


ونقلت عن مسؤولين أميركيين قولهم إن عليهم الاختيار بين اتخاذ قرار بضرب مواقع الصواريخ والمسيَّرات الحوثية، وبين انتظار تبين ما إذا كان الحوثيون سيرتدعون بعد مقتل عناصر لهم.


في سياق متصل، أفادت وكالة أنباء «مهر» الإيرانية، اليوم الاثنين، بأن مدمرة إيرانية تقترب من البحر الأحمر برفقة سفينة عسكرية للاستقرار قرب مضيق باب المندب.

 

وذكرت الوكالة أن المدمرة «إيران البرز»، التي تحركت نحو البحر الأحمر بصحبة السفينة العسكرية «بوشهر»، مزوَّدة بصواريخ كروز بحرية بعيدة المدى، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».

وكانت القيادة المركزية الأميركية قد أعلنت، أمس الأحد، أن أربعة قوارب تابعة للحوثيين في اليمن هاجمت سفينة الحاويات «ميرسك هانغتشو»، وأطلقت النار عليها واقتربت منها لمسافة 20 متراً فقط.


وأضافت القيادة المركزية أن مروحيات أميركية تعرضت لإطلاق نار من قوارب الحوثيين عندما بدأت الاستجابة لاستغاثة السفينة «ميرسك»، فأطلقت الطائرات النار على القوارب، وأغرقت ثلاثة منها، وقتلت أفراد طواقمها، وفق ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي».


وأكدت القيادة المركزية الأميركية أنه لم يلحق أي ضرر بالأفراد أو المُعدات الأميركية.


وقال مصدران ملاحيان في ميناء الحديدة، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن عشرة حوثيين قُتلوا، وأُصيب اثنان آخران جراء القصف الأميركي، أمس الأحد، على الزوارق.

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

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