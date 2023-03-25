السبت 25-03-2023
الوكيل الاخباري

تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية العيسوي يلتقي عددا من المحاربين القدامى

10 معلومات هامة حول الشعور بالعطش خلال صيام شهر رمضان

انخفاض إقبال الأردنيين على رحلات العمرة في شهر رمضان الحالي

النواب يواصل مناقشة المعدل لقانون الشركات الاحد

تعيين أول قاضية محجبة بالمحكمة العليا باميركا

التربية تنعى المعلم حسام الرحاحلة

وزير الزراعة يصل سوريا ويقيم يومين

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم

انتهاء أزمة الشاحنات الأردنية العالقة على معبر البطحاء السعودي

السعودية.. ضبط قرابة 17 ألف مخالف لأنظمة العمل والإقامة والحدود خلال أسبوع

السبت، 25-03-2023 04:00 م

أكثر من 1200 ضحية بزلزال تركيا لم تعرف هوياتهم حتى الآن

641ee95a42360459545a0f60


الوكيل الإخباري- كشف مسؤول في وزارة الداخلية التركية، أنه تعذر تحديد هويات 1297 شخصا، لقوا حتفهم في زلزال 6 فبراير الماضي، جنوب شرقي تركيا.

اضافة اعلان

 

وفقد أكثر من 50 ألف شخص حياتهم في الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا وكان مركزه مدينة كهرمان مرعش.

وقال فيدات مرجان، رئيس إدارة الأمن العام في المديرية العامة للأمن، خلال تقديمه معلومات عن الخسائر بعد الزلزال أمام لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، إنه تم تكليف 170 فريقا و461 فردا بالعمل في المنطقة، من أجل تحديد هويات الضحايا.

وذكر المسؤول أنه بفضل الجهود، تم التعرف على هويات 3755 مواطنا فقدوا أرواحهم في الزلزال، من خلال بصمات الأصابع، كما تم التعرف على 275 من خلال الصور، وقال مرجان: "لدينا حاليا 1297 مواطنا أخذنا عينات الحمض النووي الخاصة بهم، وعينات بصمات الأصابع، والذين لم نتمكن من التعرف عليهم. الدراسات لا تزال جارية بحقهم".

وضرب زلزالان مدمران جنوب تركيا وشمال سوريا في السادس من فبراير الماضي أسفر عن آلاف الضحايا في البلدين ودمار كبير في الوحدات السكنية والبنى التحتية.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image641ef4bb11791 (1)

تعيين أول قاضية محجبة بالمحكمة العليا باميركا

641ed63542360422ea5ee608

السعودية.. ضبط قرابة 17 ألف مخالف لأنظمة العمل والإقامة والحدود خلال أسبوع

تنزيل (1)

أنقرة: أردوغان وبوتين بحثا الأزمة الأوكرانية والعلاقات الثنائية بين البلدين

641ec1cd42360471fe0ef14d

اليمن يوجه نداء عاجلا لإغاثة آلاف المتضررين جراء السيول

shutterstock_1666159696-1000x600

الفلك الدولي ينشر صور لكويكب يقارب الأرض مساء اليوم ​-شاهد

image

جنبلاط يدعو لحماية الأردن من مخططات إسرائيل

أخبار متعلقة
640ae67142360450f0059cf0

زلزال جديد يضرب تركيا

2021839_0

زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب شرق تركيا

china-sichuan-earthquake1

زلزال بقوة 5.1 درجة في الصين

333129833_523590413254241_8724986081614532236_n

صورة قاسية لشاهد قبر في سوريا: فتاة صغيرة بسترة خضراء ترقد هنا

63fb0d27423604792134b124

العراق.. وزارة المياه توضح سبب نقص المياه في المحافظات الجنوبية

Doc-P-1039907-638123542994255999

زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب ولاية قونية في تركيا