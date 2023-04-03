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الإثنين، 03-04-2023 02:03 م

ألمانيا.. إصابة عدة أشخاص بحريق في مستشفى

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الوكيل الإخباري - أصيب عدد من الأشخاص في حريق بأحد المستشفيات في حي كرويتسبرج بالعاصمة الألمانية برلين.

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء اليوم الاثنين إن الحريق اندلع ليلة الأحد/الاثنين في الطابق الثاني من المستشفى.

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وبحسب البيانات، أسفر الحريق عن إصابة ثلاثة مرضى وممرضة بإصابات خطيرة.

 

ومن بين المصابين امرأة كانت وقت اندلاع الحريق عالقة في مصعد وأصيبت بجروح خطيرة.


وتواجد حوالي 100 فرد من خدمات الطوارئ في مكان الحريق خلال الليل. ووفقا للمتحدث باسم إدارة الإطفاء، يبدو أن الحريق بدأ في أسرة للمستشفى في الردهة. ولم يتضح بعد كيف اشتعلت النيران.

 

وبحسب الشرطة، تم القبض على رجل مشتبه به، ولا يمكن استبعاد الحرق المتعمد. وانتشر دخان الحريق في ثمانية طوابق من مبنى المستشفى، وتم إخلاؤها وإطفاء النيران في النهاية.


وتضم المستشفى - بحسب بياناتها على الإنترنت - 12 قسما طبيا ووحدة طوارئ مركزية و 614 سريرا. ويتم علاج حوالي 65000 مريض هناك كل عام. ويعتني ما مجموعه حوالي 300 طبيب و 605 ممرضين بالمرضى.

 

البيان

 




 

 


 

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