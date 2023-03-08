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الأربعاء، 08-03-2023 03:44 م

ألمانيا: سنزيد دعم أوكرانيا في حال زودت الصين روسيا بالأسلحة

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الوكيل الإخباري - قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، إن برلين ستزيد دعمها لأوكرانيا إذا زودت الصين، روسيا بالأسلحة.

وأضاف اليوم الأربعاء، في جوابه عن سؤال صحفي حول رد فعل ألمانيا في حال إمداد روسيا بالسلاح من قبل الصين: "هذا يعني، أولا وقبل كل شيء، أنه يجب علينا الاستمرار في دعم أوكرانيا.. ولكن يعني المزيد من دعمها. لأنه يجب فعل كل ما هو ممكن، ونحن نفعل ذلك".

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في الوقت نفسه، قال بيستوريوس، إنه من الناحية الجيوسياسية، فإن مثل هذا السيناريو يعني "ضعف التنمية".


كما لم يستبعد وزير الدفاع الألماني فرض عقوبات على الصين من قبل الاتحاد الأوروبي في هذه الحالة، موضحا أنه "في حال دعم روسيا بأسلحة فتاكة فإنه سيكون للصين تأثير مباشر (على الصراع في أوكرانيا)".


كذلك صرح بيستوريوس بأن ألمانيا سترسل خلال الشهر الجاري 18 دبابة من نوع "Leopard 2A6 " فيما سترسل البرتغال 3 دبابات في نفس الفترة.


وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ إن الحلف قلق بشأن إمكانية قيام الصين بتزويد روسيا بالأسلحة.


وزعم رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، مايكل ماكول، في إشارة إلى بيانات استخباراتية، أن الصين تدرس إمكانية إمداد روسيا بمئات الطائرات بدون طيار.


وردا على هذه المزاعم قالت وزارة الخارجية الصينية إن الولايات المتحدة، وليس الصين، تزود كييف باستمرار بالأسلحة، التي يتم استخدامها في الصراع، ودعت واشنطن إلى التوقف عن نشر المعلومات المضللة وتحميل الآخرين المسؤولية.


وفي نفس السياق صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، ردا على سؤال حول المزاعم التي تتحدث عن مساعدة الصين لروسيا بأسلحة، بأن بكين نفت ذلك بشدة وليس هناك ما يضاف إلى ذلك.

 

RT

 




 

 


 

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