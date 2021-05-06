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الخميس، 06-05-2021 09:01 ص

أمريكا تتعقب بقايا الصاروخ الصيني تحسبا لعودته من المدار‎

ما-الذي-تريده-الصين-من-محطتها-الفضائية


الوكيل الإخباري- قال الجيش الأمريكي، إن بقايا صاروخ صيني كبير أطلق الأسبوع الماضي من المتوقع أن تعاود دخول الغلاف الجوي في نهاية هذا الأسبوع، في عودة خارجة عن السيطرة ستتعقبها قيادة الفضاء الأمريكية.

وانطلق صاروخ ”لونج مارش 5 بي“ من جزيرة هاينان الصينية في 29 نيسان حاملا مركبة تيانخه، التي تحتوي على ما سيصبح أماكن معيشة ثلاثة أفراد في محطة فضاء صينية دائمة.

وكان إطلاق المركبة أول مهمة من 11 مهمة مطلوبة لإكمال المحطة.

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وقالت قيادة الفضاء في بيان نُشر على الإنترنت، إن نقطة دخول الصاروخ بالضبط في الغلاف الجوي للأرض أثناء عودته من الفضاء ”لا يمكن تحديدها إلا في غضون ساعات من عودته“ التي من المتوقع أن تحدث في الثامن من مايو أيار.

وقال جوناثان ماكدويل، عالم الفيزياء الفلكية في جامعة هارفارد، إن الحطام الذي يحتمل أن يكون خطيرا من الممكن أن يفلت من الاحتراق بعد أن يخترق الغلاف الجوي بسرعة تفوق سرعة الصوت، ولكن من المرجح أن يسقط في البحر، بالنظر إلى أن الماء يغطي 70 % من الكرة الأرضية.

 

المصدر: إرم

 




 

 


 

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