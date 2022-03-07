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الإثنين، 07-03-2022 02:02 م

أمريكا تدفع بـ7 آلاف جندي إضافي لتعزيز الجبهة الشرقية لحلف الناتو

الناتو-ينشر-قوة-قتالية-دائمة-في-رومانيا


الوكيل الإخباري-أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن بلاده سترسل 7 آلاف جندي لتعزيز الجبهة الشرقية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى جانب القوات الموجودة هناك.

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وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي مع نظيره الليتواني غابريليوس لاندسبيرغيس، اليوم الاثنين أن "روسيا تمتلك قوة هائلة مقارنة بأوكرانيا وقادرة على الضغط على الجيش الأوكراني لكننا نريد لهذه العمليات أن تتوقف في أسرع وقت".

وتابع "العقوبات والتدابير المتخذة ضد روسيا تتجاوز كل ما كانت تتوقعه وهي غير مسبوقة وحرمانها من التكنولوجيا سيكون له أثر طويل المدى".

وأضاف الوزير الأمريكي أن "حرمانها (روسيا) من التكنولوجيا سيكون له أثر طويل المدى".


وعلى مدار الفترة الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية التي شنتها في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، الشعبيتين.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن "الهدف من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حماية الأشخاص الذين تعرضوا الإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".

 

سبوتنيك

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