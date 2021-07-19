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الإثنين، 19-07-2021 09:28 م

أمريكا تمنع القضاء من إلزام وسائل الإعلام بالكشف عن مصادرها

القضاء


الوكيل الإخباري- منع وزير العدل الأمريكي، ميريك غارلاند، فرقه من اللجوء لاستدعاءات قضائية لإجبار الصحفيين على كشف مصادرهم، وذلك بعد أن بذلت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب جهودها في هذا الصدد.

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وكتب غارلاند في مذكرة موجهة إلى المدعين الفيدراليين، أن "وزارة العدل لن تستخدم بعد اليوم الآلية القانونية الإلزامية بهدف الحصول على معلومات حول أفراد في وسائل الإعلام، ترتبط بأنشطتهم لجمع المعلومات"، موضحا أن القاعدة الجديدة تنطبق أيضا على نشر معلومات سرية.


وبين أن القاعدة تتضمن بعض الاستثناءات، إذا اشتبه بارتكاب الصحفي فعلا غير قانوني أو استخدامه وسيلة محظورة كاختراق أنظمة محمية إذا كان الهدف منع وقوع عمل خطير (خطف أو هجوم).


ولضمان استمرارية تطبيق هذا الإجراء، طلب غارلاند أيضا من أجهزته مراجعة جميع القواعد المتعلقة بالصحفيين من أجل تسهيل تمرير قانون في الكونغرس.


وتأتي هذه التوجيهات بعد الكشف عن معركة قضائية خاضتها إدارة ترامب بعيدا عن الأضواء للحصول على البريد الإلكتروني لمراسلي "نيويورك تايمز" لكشف مصادرهم.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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