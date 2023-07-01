السبت 01-07-2023
الوكيل الاخباري

“التعاون الإسلامي” تعقد اجتماعاً طارئاً في جدة

السياحة : إعداد نسخة جديدة ومختلفة من برنامج أردننا جنة

بيان من تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بشأن محطات شحن المركبات الكهربائية في الاردن

الأمن يبيّن حقيقة تعرّض رقيب سير للإعتداء بأداة حادة في عمّان

ادخال طفل 3 اعوام للعناية الحثيثة بعد ان سقط عن سريره في اربد

أمن الحج السعودي: ضبط أكثر من 17.5 الف شخص حاول الحج بلا تصريح

قرار جديد من إيلون ماسك بشأن عدد قراءة المنشورات على تويتر

مدير الجمارك يتفقد المدورةوالمطار

قرابة 10 آلاف زائر لتلفريك عجلون خلال فترة عيد الأضحى

الفيفا يوافق على اختبار قانون جديد للتسلل

السبت، 01-07-2023 09:41 م

أمن الحج السعودي: ضبط أكثر من 17.5 الف شخص حاول الحج بلا تصريح

ببب


الوكيل الإخباري - أعلن مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج في السعودية الفريق محمد بن عبدالله البسامي، أن الجهات الأمنية ضبطت (17615) شخصاً لا يحملون تصاريح حج نظامية، منهم (9509) مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، و(105) حملات حجٍ وهمية في مختلف مناطق السعودية والقبض على القائمين عليها وإحالتهم إلى النيابة العامة.

اضافة اعلان


وبلغَ عددُ المقيمين المعادين من غير المقيمين بمكة المكرمة (202695) شخصًا، وإعادة (128999) مركبة غير مصرحة بدخول مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والقبض على (33) ناقلًا لأشخاص لا يحملون تصاريح حج نظامية وإحالتهم إلى اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات في مداخل العاصمة المقدسة لتطبيق الأنظمة بحقهم.


وأكد الفريق البسامي أن قوات أمن الحج نفذت الخططَ الأمنيةَ والتنظيمية المتعلقة بالحج بكفاءة ومهنية عالية وأشرفت خلال الأيام الماضية على خطط تفويج الحجاج في أثناء تنقلهم بين المشاعر المقدسة والمسجد الحرام لأداء نسكهم. عكاظ


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1680531852580

“التعاون الإسلامي” تعقد اجتماعاً طارئاً في جدة

750x430_218900

السودان: تمديد إغلاق المجال الجوي حتى 10 تموز

20230611091602

120 مليون أميركي يعانون من حرائق كندا

image (47)

ماكرون يؤجل زيارة رسمية إلى ألمانيا بسبب الاضطرابات

image (46)

ملك هولندا يعتذر عن تورط بلاده التاريخي في العبودية

64a01f004236041427749e26 (1)

رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان يدعو المبعوث الأمريكي لعدم التحيز

أخبار متعلقة
89863_1320327617_8374

السعودية: 600 ألف رأس من الأغنام حصيلة النسك المنفذة للحجاج

Yxw5g2uxaJzRSNtzBTJCQg06ZPGNHf1pM7ImhyH8

إصابة أكثر من 8 آلاف حاج بالإجهاد الحراري

6490058d4c59b757843351a0

تجربة سعودية .. طرق الحج الباردة

6202316224812852884583

السعودية تعلن استقبال أكثر من مليون حاج حتى الآن

222

أمر من الملك سلمان بن عبد العزيز لحجاج بيت الله الحرام

5

السعودية: الأحد آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة