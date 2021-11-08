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الإثنين، 08-11-2021 01:11 م

موسكو تدين الاعتداء على رئيس الوزراء العراقي

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الوكيل الإخباري-دانت وزارة الخارجية الروسية اليوم الاثنين الاعتداء على رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مؤكدة استعداد موسكو للتعاون مع بغداد في مجال مكافحة الإرهاب.

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وجاء في بيان صادر عن المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا: "ندين بقوة هذه الهجمة الإرهابية الوقحة الهادفة إلى تقويض الأمن والاستقرار في العراق الصديق". وتابع البيان: "نؤكد استعدادنا لتعزيز التنسيق العملي مع الشركاء العراقيين في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وأوجهه، مشيرين إلى أهمية تفعيل الجهود الجماعية الدولية من أجل التصدي الفعال والحاسم لهذا التهديد العالمي".


كما دعت زاخاروفا أبرز القوى السياسية في العراق إلى ضبط النفس والبحث عن حلول توافقية للمشكلات التي احتدمت بعد انتخابات 10 أكتوبر، مضيفة أن موسكو تعول على قرب التوصل إلى اتفاق في العراق حول "تشكيل حكومة فعالة جديدة تحظى بدعم جميع الأحزاب السياسية الرئيسة والمكونات العرقية والدينية في العراق".

 

روسيا اليوم

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