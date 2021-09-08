الأربعاء 08-09-2021
الوكيل الاخباري

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الأربعاء، 08-09-2021 02:48 ص

أميركا تبحث بموسكو وباريس استئناف محادثات إيران النووية

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الوكيل الإخباري - قال مسؤول أميركي، الثلاثاء، إن بلاده تريد التشاور مع شركاء لها في ما يتعلق بكيفية المضي قدما إزاء إيران، خلال محادثات تنعقد هذا الأسبوع في باريس وموسكو.

ويأتي ذلك في ظل عدم معرفتها بموعد استئناف المحادثات غير المباشرة مع طهران، مع التقدم المستمر في برنامجها النووي.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن المحادثات التي سيجريها المبعوث الأميركي الخاص المعني بالملف الإيراني روب مالي، ستتطرق إلى اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

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لكنه قال إن الرحلة مخطط لها منذ وقت طويل وستركز على "الدبلوماسية النووية مع إيران وعلى الخطوات المقبلة".

 

سكاي نيوز

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