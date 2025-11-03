CNN: نسبة تأييد ترامب بين الأمريكيين تراجعت إلى 37%

أفادت بذلك شبكة CNN، نقلا عن استطلاع أجرته بالتعاون مع مؤسسة الدراسات الاجتماعية SSRS.
وقالت الشبكة: "نسبة تأييد ترامب في الاستطلاع بلغت 37%، وهي الأسوأ في ولايته الثانية... وتتوافق تقريبا مع نسبة تأييده البالغة 36% في هذه المرحلة من ولايته الأولى".
وأشارت الدراسة إلى أن 63% من المشاركين في الاستطلاع، لا يوافقون على تصرفات الرئيس، وهو الرقم الأعلى خلال فترتي ولايته.
وزعمت شبكة CNN أن الحزب الديمقراطي يُعزز مكانته في ظل هذه الظروف.
ووفقا لها، لو أُجري التصويت اليوم، لصوّت 47% من الأمريكيين لمرشحيه، بينما يصوّت 42% للجمهوريين.
في أغسطس الماضي، أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة The Economist أن الأمريكيين ليسوا مقتنعين ببراعة الرئيس دونالد ترامب الدبلوماسية على الرغم من تكرار قوله أنه أنهى ست حروب في ستة أشهر.
-
أخبار متعلقة
-
رومانيا تشتري من هولندا 18 طائرة من طراز إف-16 بسعر يورو واحد
-
خامنئي: لا تعاون مع أميركا ما دامت تدعم إسرائيل
-
الخارجية الإيطالية تستدعي السفير الروسي لدى روما
-
مستشار سابق للبنتاغون: ترامب يؤمن أن روسيا لا تشكل تهديدا لأوروبا
-
روما تؤكد دعمها لترسيخ السلام في غزة وحل الدولتين
-
هدنة وشيكة بالسودان وحديث عن لقاء محتمل بين البرهان وحميدتي
-
تطورات جديدة في قضية احتجاز هانيبال القذافي في لبنان
-
أمريكا تعلن إحباط مخطط لتنظيم داعش لاستهداف ولاية ميشيجن