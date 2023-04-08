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السبت، 08-04-2023 02:44 م

أميركا.. تحقيق موسع بعد الوثائق السرية المسربة

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الوكيل الاخباري - أطلقت وزارة العدل الامريكية تحقيقا في إمكانية الإفراج عن وثائق البنتاغون التي تم نشرها على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي ويبدو أنها توضح تفاصيل المساعدات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي لأوكرانيا ، ولكن ربما تم تغييرها أو استخدامها كجزء من حملة معلومات مضللة.

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الوثائق ، التي تم نشرها وصفت بأنها سرية وتشبه التحديثات الروتينية التي ستصدرها هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي يوميًا ولكن لا توزعها علنًا.

 

وهي مؤرخة في الفترة من 23 فبراير إلى 1 مارس ، وتقدم ما يبدو أنه تفاصيل حول تقدم الأسلحة والمعدات المتجهة إلى أوكرانيا بجداول زمنية ومقادير أكثر دقة مما تقدمه الولايات المتحدة علنًا بشكل عام.


إنها ليست خطط حرب ولم تقدم أي تفاصيل عن أي هجوم مخطط له في أوكرانيا. كما أن بعض الأخطاء غير الدقيقة – بما في ذلك التقديرات الخاصة بوفيات القوات الروسية التي تقل كثيرًا عن الأرقام التي أعلنها المسؤولون الأمريكيون – دفعت البعض إلى التشكيك في صحة الوثائق.


وقالت سابرينا سينغ المتحدثة باسم البنتاغون في بيان يوم امس الجمعة إن وزارة الدفاع “أحالت رسميا” الأمر إلى وزارة العدل للتحقيق.

 

وقالت وزارة العدل ، في بيان منفصل" “لقد كنا على اتصال مع وزارة الدفاع بخصوص هذا الأمر وبدأنا التحقيق”.


يأتي التحقيق مع استمرار تساؤلات حول منشأ وصحة الوثائق ، وتشير التقارير إلى أن المزيد قد بدأ في الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي. وكالات 


 




 

 


 

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