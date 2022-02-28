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الإثنين، 28-02-2022 07:10 ص

أميركا وفرنسا تطلبان من رعاياهما مغادرة روسيا على الفور

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الوكيل الإخباري - طلبت كل من الولايات المتحدة وفرنسا من رعاياهما المتواجدين على الأراضي الروسية مغادرة البلاد على الفور.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن على المواطنين الأميركيين التفكير في مغادرة روسيا فورا على متن طائرات تجارية، مشيرة إلى تزايد عدد الرحلات الجوية التي يتم إلغاؤها والدول التي تغلق مجالها الجوي أمام روسيا بعد غزو أوكرانيا.

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من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية على موقعها الإلكتروني إن على جميع الفرنسيين الذين يزورون روسيا لفترة قصيرة مغادرتها على الفور، مشيرة إلى تزايد القيود على الرحلات الجوية بفعل العقوبات التي فرضت على روسيا لغزوها أوكرانيا.

 

سكاي نيوز



 




 

 


 

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