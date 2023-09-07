في ثالث جولة خارجية.. البرهان يصل الدوحة

الوكيل الإخباري - وصل قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، صباح يوم الخميس، إلى الدوحة، في زيارة عمل لقطر.



وفي بيان لمجلس السيادة السوداني قال :" سيجري (البرهان) خلال الزيارة، مباحثات مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها والقضايا ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع في السودان".

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وكان في استقبال البرهان والوفد المرافق، لدى وصوله مطار الدوحة، محمد بن عبد العزيز الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، ومحمد بن إبراهيم سفير قطر لدى السودان.