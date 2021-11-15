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الإثنين، 15-11-2021 02:49 م

أنباء عن سقوط ضحايا في كابول جراء عبوة ناسفة

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الوكيل الإخباري-قال سكان من كابول إن انفجارا نجم فيما يبدو عن عبوة ناسفة وقع في منطقة بغرب العاصمة الأفغانية، اليوم الاثنين، مما تسبب في سقوط عدد غير معروف من الضحايا، بحسب ما ذكرته "رويترز".

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وقال أحمد مرتضى، وهو صاحب متجر في منطقة كوت سانجي بكابول: "كنت مشغولا مع أحد الزبائن عندما هز دوي انفجار المتجر.. ورأيت أشخاصا ينقلون ضحايا من موقع الانفجار، لكنني لا أعرف ما إذا كانوا قتلى أو مصابين".

 

ونقل تلفزيون تولو الإخباري عن مسؤول أمني أفغاني لم يذكر اسمه تأكيده وقوع الانفجار، لكنه قال إنه لا توجد إصابات.


من جهتها أفادت وكالة "تاس" نقلا عن وسائل إعلامية وشهود عيان بأن شخصا لقي مصرعه وأصيب اثنان آخران في انفجار اليوم بكابول.

 

وبحسب الوكالة فإن الحادث وقع في منطقة داشتي برشي غرب العاصمة.
وتأتي الواقعة بعد يومين من تفجير حافلة صغيرة بقنبلة مغناطيسية في غرب كابول، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدة أشخاص، في هجوم تبناه تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في وقت لاحق.

روسيا اليوم

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