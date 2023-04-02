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الأحد، 02-04-2023 03:55 م

أنطاليا التركية تستقبل قرابة 8 آلاف سائح في الربع الأول من العام أغلبهم روس

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الوكيل الإخباري- أفادت وكالة الأناضول، بأن مدينة أنطاليا التركية، استقبلت قرابة الـ 8 آلاف سائح، خلال الأشهر الـ 3 الأولى من العام الجاري.

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وأوضحت هيئة الثقافة والساحة التابعة لمكتب محافظ أنطاليا، أن مطارات المدينة استقبلت في الفترة ما بين الأول من يناير وحتى الـ 31 من مارس 2023، أكثر من 797 ألف سائح، في بداية مبشرة للموسم السياحي، مقارنة بالأشهر الـ 3 الأولى من العام 2019، حيث استقبلت المطارات حينها 579478 سائحا.

 وتجدر الإشارة إلى أن أكبر عدد من السياح الوافدين إلى تركيا خلال هذه الفترة، هم من الروس، بمعدل 213.101 ألف سائح، يليهم الألمان بمعدل 169.228 ألف سائح، يليهم البريطانيون بمعدل 88.572 ألف سائح.

 كما تضم قائمة الدول العشر الأولى في أكبر تدفق سياحي إلى تركيا، كلا من بولندا وإيران وإسرائيل وكازاخستان وهولندا وأوكرانيا والدنمارك.

 




 

 


 

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