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الخميس، 10-12-2020 03:40 م

تفاؤله بالإدارة الجديدة لبايدن

أوباما: ترامب تسبب في أضرار جسيمة لبعض السياسات التي نفذتها

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باراك أوباما


الوكيل الإخباري - اعتبر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، أن الرئيس دونالد ترامب تسبب في "أضرار جسيمة" لبعض السياسات الرئيسية التي نفذها، مؤكدا أن قانون الرعاية الصحية لا يزال قويا بوجه التحديات.

و في مقابلة مع مجلة "نيويورك"، قال إنه لا يراقب عن كثب كل تحد لسياساته من قبل إدارة ترامب".

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وزاد "انتبهت إلى المجالات التي حاولت فيها إدارة ترامب القيام ببعض الأضرار الجسيمة للسياسات التي نفذتها إدارتي... مما سبب انتكاسة قصيرة المدى لما هو نجاح طويل الأجل".


وأعرب أوباما عن تفاؤله بأن الإدارة الجديدة للمرشح الديمقراطي، جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس، سيكون لديها "القدرة على المتابعة من حيث توقفنا".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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