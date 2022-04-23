السبت 23-04-2022
الوكيل الاخباري

هل يجوز نقل زكاة الفطر من بلد إلى بلد آخر؟ .. الافتاء توضح

تنظيم قطاع الطاقة : أكثر من مليون عائلة استفادت من دعم الكهرباء

بلاغ حكومي مرتقب حول عطلة عيد الفطر السعيد

الغذاء والدواء تحذّر عند شراء القطايف

13 حالة تمكّن أي مواطن من سحب اشتراكات الضمان - تفاصيل

مراكز فحص كورونا اليوم السبت - أسماء

انخفاض أسعار الذهب محلياً

الأردنيون أنفقوا 99,2 مليون دينار على السفر خلال شهرين - أرقام

الطاقة: نعمل على تفعيل دور المملكة في مجلس الطاقة العالمي

تفاصيل أسعار الخضار محلياً اليوم السبت

السبت، 23-04-2022 12:42 م

أوكرانيا.. استئناف محاولات إجلاء المدنيين من ماريوبول

02ccb000-81e7-46c3-8d34-0746f052af3f


الوكيل الإخباري-أعلنت السلطات الأوكرانية استئناف محاولات إجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول المحاصرة من القوات الروسية، السبت.

اضافة اعلان


وقالت نائب رئيس وزراء أوكرانيا، إيرينا فيريشوك، عبر تطبيق "تلغرام" إنه سيكون هنام محاولة جديدة لإجلاء النساء والأطفال والمسنين من مدينة ماريوبول الاستراتيجية المحاصرة منذ أسابيع من قبل القوات الروسية.


وأعلن الكرملين في وقت سابق، أنه تم "تحرير" ماريوبول، باستثناء مصنع الصلب في آزوفستال، آخر جيب للمقاومة تتحصن فيه القوات الأوكرانية.


وأوضحت فيريشوك أنه "إذا سارت الأمور وفقًا للخطة"، فإن الإخلاء في ماريوبول سيبدأ في ظهر السبت.


تجدر الإشارة أن عدة محاولات سابقة لإجلاء المدنيين من المدينة الساحلية الواقعة جنوب شرقي أوكرانيا باءت بالفشل.

 

الاناضول

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
88514

السعودية.. أكثر من 14 مليون مصل بالمسجد النبوي منذ بداية رمضان

image (1)

فرار جماعي من سجن للشرطة العسكرية في لبنان

PNCNAVDCEO

كييف تعلن بدء استلام الأسلحة التي طلبتها من حلفائها

90b3c4e22a1875e704471f13b54e41dd

ليبيا .. اشتباكات عنيفة تؤدي لوفاة شخص على الأقل في الزاوية

pic_126486-1

مصر.. وفاة و13 جريحا بحادث انقلاب ميكروباص في القليوبية

201951442553399TT

شاهد.. ما حقيقة فيديو خروج الدم من الأرض بجوار الكعبة؟

أخبار متعلقة
1

أوكرانيا : تعذر إجلاء السكان من ماريوبول الخميس

155-111159-625ce2d54c59b71fc83846d2_700x400

روسيا تعلن السيطرة على مدينةماريوبول الأوكرانية

image

كييف : ممر انساني لاخراج النساء والأطفال من ماريوبول

w

أوكرانيا تعلن إجلاء نحو 1500 مدني خلال 24 ساعة

_123434258_gettyimages-1372985315

أوكرانيا: مقتل أكثر من 720 مدنيا في كييف جراء الحرب

6634084672480064

قلق أممي من تقارير عن استخدام موسكو أسلحة كيمياوية في ماريوبول