أوكرانيا.. استئناف محاولات إجلاء المدنيين من ماريوبول

الوكيل الإخباري-أعلنت السلطات الأوكرانية استئناف محاولات إجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول المحاصرة من القوات الروسية، السبت.

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وقالت نائب رئيس وزراء أوكرانيا، إيرينا فيريشوك، عبر تطبيق "تلغرام" إنه سيكون هنام محاولة جديدة لإجلاء النساء والأطفال والمسنين من مدينة ماريوبول الاستراتيجية المحاصرة منذ أسابيع من قبل القوات الروسية.



وأعلن الكرملين في وقت سابق، أنه تم "تحرير" ماريوبول، باستثناء مصنع الصلب في آزوفستال، آخر جيب للمقاومة تتحصن فيه القوات الأوكرانية.



وأوضحت فيريشوك أنه "إذا سارت الأمور وفقًا للخطة"، فإن الإخلاء في ماريوبول سيبدأ في ظهر السبت.



تجدر الإشارة أن عدة محاولات سابقة لإجلاء المدنيين من المدينة الساحلية الواقعة جنوب شرقي أوكرانيا باءت بالفشل.

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