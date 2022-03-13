أوكرانيا: الجيش الروسي استهدف قطار إجلاء في دونيتسك

الوكيل الإخباري-أعلنت مؤسسة الخطوط الحديدية الأوكرانية، الأحد، تعرض قطار ركاب يستخدم في إجلاء المدنيين لإطلاق نار من قبل الجيش الروسي بمنطقة دونيتسك.

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وقالت المؤسسة (Ukrzaliznytsia) في بيان، إن الهجوم وقع بالقرب من محطة بروسين في دونيتسك، حيث كان القطار متجها إلى مدينة ليمان، في إطار رحلاته لإجلاء الأهالي العالقين وسط الاشتباكات في دونيتسك ولوغانسك (شرق).



وأفادت أن الهجوم أسفر عن مقتل موظف في القطار فضلا عن إصابة شخص.

وأكدت المؤسسة أنه يتم بذل كافة الجهود لإجلاء طاقم القطار الذي لحقت به أضرار جراء الهجوم، والركاب المنتظرين في محطة ليمان لإجلائهم بمن فيهم نحو 100 طفل.



وفي 21 فبراير/ شباط الماضي أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن اعتراف موسكو رسميا بمنطقتي دونيتسك ولوغانسك "جمهوريتين مستقلتين" عن أوكرانيا.



- قصف مطار

من ناحية أخرى ، قال روسلان مارتسينكوف رئيس بلدية مدينة إيفانو فرانكوفسك الأوكرانية، إن مطار المدينة الدولي تعرض لقصف جوي من قبل الجيش الروسي.



وأضاف عبر حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي أن " هدف العدو هو بث الذعر والخوف".



وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، شنت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا أسفرت، حتى الآن، عن فرار أكثر من 2.5 مليون أوكراني باتجاه الدول المجاورة.



وتشترط موسكو لإنهاء عمليتها العسكرية تخلي كييف عن أي خطط من شأنها الانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، واتخاذ موقف الحياد التام.

الاناضول

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