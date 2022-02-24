اوكرانيا.. جمهورية دونيتسك تعلق إجلاء السكان

الوكيل الإخباري-قال دينيس بوشلين رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، إن الجمهورية علقت عملية إجلاء السكان إلى روسيا.

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ويشار إلى أن عملية نقل المدنيين وخاصة النساء والأطفال وكبار السن، من جمهورية دونيتسك إلى روسيا بدأت الأسبوع الماضي وسط تفاقم الأوضاع في المنطقة.



في وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه أوعز بتنفيذ عملية عسكرية خاصة في دونباس.



وأضاف بوتين في كلمة متلفزة وجهها إلى المواطنين الروس، أن الظروف "تتطلب منا إجراءات حاسمة وفورية، بعد أن توجهت جمهوريات دونباس الشعبية إلى روسيا بطلب المساعدة".

روسيا اليوم

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