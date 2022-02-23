روسيا تبدأ إجلاء الموظفين من جميع مقرات بعثاتها الدبلوماسية في أوكرانيا

الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أنها بدأت بإجلاء الموظفين من جميع مقرات بعثاتها الدبلوماسية في أوكرانيا.

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وقالت وزارة الخارجية في وقت سابق إن القيادة الروسية قررت إجلاء موظفي البعثات الدبلوماسية في أوكرانيا، لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم.



وأكدت الوزارة في تصريح أمس الثلاثاء، أن عمليات الإجلاء ستتم في أقرب وقت، مشيرة إلى أن هذا القرار تم اتخاذه بسبب التهديدات الموضوعية لحياة وسلامة موظفي السفارة.



روسيا اليوم

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