أوكرانيا تكشف تفاصيل الهجوم الكبير في شبه جزيرة القرم

الوكيل الإخباري -

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أعلن جهاز المخابرات العسكرية الأوكرانية، أمس الجمعة، أن كييف شنت هجوما بطائرات مسيرة على قاعدة للجيش الروسي في عمق شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، في حين أفاد سكان بسقوط ضحايا ووقوع انفجارات.وافادت روسيا، في وقت سابق، بوقوع واحدة من أكبر الغارات الجوية الأوكرانية المنسقة فوق الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا، لكنها قالت إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت جميع الطائرات المسيرة وعددها 42 قبل أن تضرب أهدافها في شبه جزيرة القرم.وقال مسؤولون بالمخابرات الأوكرانية إن الهجوم أصاب لواء الدفاع الساحلي الروسي 126 المتمركز في بيريفالنوي وهي بلدة تبعد أكثر من 200 كيلومتر عن الأراضي الخاضعة لسيطرة أوكرانيا.وضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014 قائلة إنها أرض روسية.