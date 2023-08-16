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الأربعاء، 16-08-2023 12:34 م

الدفاع الروسية: إسقاط مسيرة أوكرانية فوق القرم

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير طائرة بدون طيار أوكرانية فوق أراضي شبه جزيرة القرم اليوم الأربعاء.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "حوالي الساعة 11 من صباح اليوم الأربعاء أُحبطت محاولة قام بها نظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرة بدون طيار على مواقع في أراضي روسيا".

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وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اكتشفت المسيرة ودمرتها فوق أراضي جمهورية القرم.


وتحاول القوات الأوكرانية بانتظام مهاجمة القرم باستخدام طائرات مسيرة، وأفادت الدفاع بإحباط محاولة أوكرانية لاستهداف القرم بـ20 مسيرة السبت الماضي.

 

RT

 




 

 


 

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