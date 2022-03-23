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الأربعاء، 23-03-2022 07:48 ص

أوكرانيا تكشف تفاصيل "تمرد كتيبة روسية"

اوكرانيا


الوكيل الاخباري - كشفت وزارة الدفاع الأوكرانية، الثلاثاء، عن وجود حالات "عصيان جماعي" في صفوف الجيش الروسي، وعزوف عن المشاركة بالمعارك الدائرة في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية في أحدث تقاريرها العسكرية، إن 220 جنديا في إحدى الكتائب القتالية الروسية رفضوا المشاركة في الهجمات التي تشنها موسكو على أوكرانيا منذ نحو 4 أسابيع.

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وأوضحت أنه "منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قتل 50 جنديا، وأصيب 110 آخرين في ذات الكتيبة التي رفضت مؤخرا القتال"، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.


وفي سياق متصل، قالت الاستخبارات الأميركية إن الروح المعنوية تتدهور بين الجنود الروس، من دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل أو أدلة على ذلك.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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