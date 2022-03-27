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الأحد، 27-03-2022 02:20 م

أوكرانيا : 16 ألفا و600 جندي و248 مقاتلة خسائر روسيا

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الوكيل الإخباري-أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية أنها كبدت الجيش الروسي 16 ألفا و500 جندي و121 مقاتلة و127 مروحية و582 دبابة منذ بدء الحرب في 24 شباط/فبراير الماضي.

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وأشارت الأركان الأوكرانية في بيانها الأحد، أنّ الجيش الأوكراني دمر أيضا في الفترة ما بين 24 فبراير و27 مارس/آذار 1664 مركبة مدرعة و294 مدفعا و93 منظومة صاروخية و52 منظومة صواريخ دفاع جوي.


وبحسب البيان تمكن الجيش الأوكراني من تدمير 1144 مركبة عسكرية و7 سفن وزوارق حربية و73 سيارة وقود و56 طائرة بدون طيار للجيش الروسي.


وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.


وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".

 

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