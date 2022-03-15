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الثلاثاء، 15-03-2022 12:07 م

أوكرانيا: مقتل 13 ألف و500 جندي روسي منذ بدء الهجوم

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الوكيل الإخباري-قالت هيئة الأركان الأوكرانية، الثلاثاء، إن الجيش الروسي خسر أكثر من 13 ألفًا و500 جندي منذ بدء هجومه على أوكرانيا.

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جاء ذلك في بيان لهيئة الأركان حول خسائر الجيش الروسي في الفترة ما بين 24 فبراير/ شباط و15 مارس/ آذار الحالي.


وأضاف البيان أن الجيش الروسي فقد أيضًا 81 طائرة و95 مروحية و404 دبابات و1279 مدرعة و150 مدفعية و64 نظام صاروخي و36 نظام دفاع جوي.
كما أشار البيان إلى تدمير 640 عربة و3 زوارق سريعة و60 عربة وقود و9 طائرات بدون طيار.


وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة، وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.


وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط ترمي لانضمام الأخيرة إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، كما تشترط التزام كييف بالحياد التام.


وفي سياق متصل، أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فرشوك في بيان لها، عن فتح 9 ممرات إنسانية من أجل إجلاء المدنيين.

 

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