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الصفدي: إشعال الضفة الغربية ولبنان هدف أجندة التطرف بالحكومة الإسرائيلية

الأربعاء، 03-01-2024 06:58 م

أول تعليق من الرئيس الإيراني على هجوم كرمان

مقتل-50-وإصابة-العشرات-مسؤول-إيراني-إنفجارا-كرمان-هجوم-إرهابي


الوكيل الاخباري - قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، إن "الانتقام ممن يقفون خلف الهجوم الإرهابي في كرمان حتمي وقطعي".اضافة اعلان


وأعلنت الحكومة الإيرانية الحداد العام، الخميس، في عموم البلاد.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني: "سنرسل إلى كرمان فريقا لاجراء تحقيق ميداني في هذا العمل الإرهابي".

وقالت هيئة الطوارئ الإيرانية إن "حصيلة قتلى الانفجارين الإرهابيين قرب قبر القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في محافظة كرمان جنوبي إيران ارتفعت إلى 188 قتيلا و170 جريحا".

 




 

 


 

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