أول تعليق من الرئيس الإيراني على هجوم كرمان

الوكيل الاخباري -

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قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، إن "الانتقام ممن يقفون خلف الهجوم الإرهابي في كرمان حتمي وقطعي".وأعلنت الحكومة الإيرانية الحداد العام، الخميس، في عموم البلاد.من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني: "سنرسل إلى كرمان فريقا لاجراء تحقيق ميداني في هذا العمل الإرهابي".وقالت هيئة الطوارئ الإيرانية إن "حصيلة قتلى الانفجارين الإرهابيين قرب قبر القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في محافظة كرمان جنوبي إيران ارتفعت إلى 188 قتيلا و170 جريحا".