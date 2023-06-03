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السبت، 03-06-2023 08:51 ص

إجلاء الآلاف من سكان كيبيك جراء حرائق الغابات في كندا

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الوكيل الإخباري - اضطر نحو عشرة آلاف من سكان مدينة كيبيك الساحلية في كندا لإخلاء منازلهم أمس الجمعة بعد أن اجتاحت حرائق الغابات المزيد من الأقاليم الكندية فيما يعد أحد أسوأ بدايات موسم حرائق الغابات.

وأعلن رئيس بلدية كيبيك حالة الطوارئ بالمدينة حيث أدت المخاطر من اندلاع حرائق غابات إلى إصدار أوامر بإخلاء المنطقة.

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وقال وزير الأمن العام في كيبيك فرانسوا بونارديل إنه تواصل مع الحكومة الاتحادية لطلب مساعدة الجيش.


وتم نشر القوات المسلحة الكندية في غرب البلاد منذ أوائل مايو وجرى إرسال قوات إلى نوفا سكوشيا يوم الخميس الماضي.


وجاءت مساعدات أيضا من الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيليندا وجنوب أفريقيا. ومن المتوقع وصول المزيد من المساعدات الأسبوع المقبل.

 

البيان


 




 

 


 

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