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الأحد، 09-01-2022 10:46 ص

إحباط هجمات على أرتال للتحالف الدولي في العراق

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الوكيل الإخباري-أعلن العراق، الأحد، إحباط هجمات بعبوات ناسفة كانت تستهدف أرتال شاحنات لقوات التحالف الدولي لمحاربة "داعش" في العاصمة بغداد، ومحافظتي المثنى والديوانية جنوبي البلاد.

جاء ذلك في بيان لخلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع، تلقى مراسل الأناضول نسخة منه.

وقال البيان: "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إحباط محاولة استهداف أرتال الدعم اللوجستي وأرواح المواطنين بـ4 عبوات ناسفة".

وأضاف أن "العبوات كانت معدة للانفجار في محافظات المثنى والديوانية وبغداد على الطريق السريع الدولي الرابط بين بغداد والبصرة" أقصى جنوبي البلاد.

وأشارت الخلية إلى "تفكيك العبوات من قبل خبراء المتفجرات".

وتصاعدت وتيرة الهجمات ضد مستشاري التحالف الدولي ومعداتهم بالأيام القليلة الماضية؛ إذ تعرضت القواعد العسكرية العراقية التي تستضيف هؤلاء المستشارين وأرتال الشاحنات التي تنقل معداتهم إلى 7 هجمات خلال الأسبوع الماضي، دون وقوع إصابات، وفق بيانات رسمية ومصادر للأناضول.

وتأتي الهجمات بالتزامن مع تهديد فصائل مقربة من إيران، باستهداف القوات الأجنبية بالعراق، بعدما شككت في إعلان انسحابها وتحويل مهامها الاستشارية.

وفي 9 ديسمبر/ كانون الأول، أعلن كل من العراق والتحالف الدولي (تقوده الولايات المتحدة) انتهاء المهام القتالية لقوات الأخير رسميا بالبلاد، بناء على اتفاق في يوليو/ تموز الماضي، يقضي بانسحاب تلك القوات بحلول نهاية 2021، مع الإبقاء على مستشارين ومدربين أمريكيين لمساعدة القوات العراقية.

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الأناضول

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