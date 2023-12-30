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السبت، 30-12-2023 08:13 ص

إحباط هجوم بـ32 مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق 4 مقاطعات روسية

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط الدفاعات الجوية 32 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات بريانسك وأوريول وكورسك وموسكو وإحباط تنفيذ الهجوم الأوكراني.

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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات بدون طيار على أهداف داخل أراضي روسيا الاتحادية".


وأضافت: "دمرت منظومات الدفاع الجوي المناوبة في الخدمة 32 طائرة بدون طيار أوكرانية في الأجواء بعد اعتراضها فوق أراضي مقاطعات بريانسك وأوريول وكورسك وموسكو".


وأمس أيضا أعلنت الدفاع الروسية عن إسقاط الدفاعات الجوية الروسية مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك.


في حين شهدت أجواء مقاطعة بيلغورود الروسية أمس الجمعة إسقاط 13 صاروخا أوكرانيا بواسطة الدفاعات الروسية.


وأمس أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن "خطط أوكرانيا العسكرية فشلت فشلا ذريعا"، داعيا نظام كييف ورعاته الغربيين لانتظار "أسوأ الأخبار" في المستقبل القريب.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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