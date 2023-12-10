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الأحد، 10-12-2023 09:04 ص

زاخاروفا: الظروف لم تنضج بعد للسلام في أوكرانيا

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الوكيل الإخباري - قالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن السلام الدائم في أوكرانيا مرهون بوقف الدعم العسكري الغربي، وبقبول أوكرانيا بالواقع الجديد على الأرض.

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ونقلت وكالة فرانس برس عن زاخاروفا قولها: أن روسيا منفتحة على التفاوض، لكن موسكو لم تلحظ وجود إرادة سياسية في كييف أو في الغرب لإجراء المفاوضات. وأشارت إلى أن أوكرانيا تريد من روسيا الاتحادية أن تستسلم.


وقالت زاخاروفا في مقابلة مع الوكالة: طبعا، طالما استمرت هذه التصريحات، لن نتحدث مع أي من القيادات الأوكرانية.

بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في 24 فبراير 2022، بهدف حماية المدنيين في إقليم دونباس، ووضع حد للتهديدات الأمنية التي تصدر عن كييف والتي من المفترض أن تحتفظ بوضعية الحياد. 


وبعد انطلاق العملية الخاصة بدأت الولايات المتحدة وحلف الناتو ودول أخرى من بينها كندا واليابان وأستراليا بدعم أوكرانيا بالسلاح والمال.


وقد حذرت موسكو مرارا من ان دعم أوكرانيا لن يسهم الا في إطالة أمد الحرب وبالتالي زيادة معاناة الشعب الأوكراني. 


كما أن موسكو تتهم كييف بأنها خاضعة تماما لإملاءات واشنطن التي ترى أن من مصلحتها استمرار الحرب من أجل إضعاف روسيا. 

 

RT

 




 

 


 

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