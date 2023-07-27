الخميس 27-07-2023
الوكيل الاخباري

بلدية عجلون تنفذ عددا من المشاريع لتحسين مستوى ونوعية الخدمات

رئيس الوزراء يستقبل رئيس لجنة الإنقاذ الدولية

الخصاونة يلتقي المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية

الخصاونة: الحكومة لا تقدم أي شيء فيه مساس بالدستور

بشرى سارة للأردنيين .. بدء رحيل الموجة الحارة بهذا الموعد

المملكة على موعد مع ارتفاع بدرجات الحرارة مطلع آب المقبل

العرموطي: قانون الجرائم الإلكترونية يحجر على العقل والفكر

والد الطفل مجد ينعاه بكلمات تدمي القلوب

88 ألف مشارك ببرنامج أردننا جنة منذ بداية العام الحالي

جامعة اليرموك تعلن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس

الخميس، 27-07-2023 11:40 ص

إخلاء مناطق من الأشخاص.. اليونان تكافح الحرائق الجامحة

64c2228b4236041c9a34755f


الوكيل الإخباري- يواصل عناصر الإطفاء اليونانيون الخميس، مكافحة الحرائق المستعرة منذ أسبوعين في البلاد والتي أسفرت عن سقوط 5 قتلى، وهم يخشون أن تؤجج رياح قوية متوقعة خلال النهار ألسنة النار.

اضافة اعلان

 

ويسعى مئات من عناصر الإطفاء مدعومين بتعزيزات من الاتحاد الأوروبي، لاحتواء الحرائق على جزر رودوس وكورفو وإيفيا فضلا عن حريق جديد انطلق الأربعاء في وسط اليونان.


واندلع حريق جديد صباح الخميس قرب منازل في كيفيسيا في ضاحية أثينا لكنه أخمد سريعا.


وتفيد السلطات بأن حوالى 600 حريق اندلع في أرجاء البلاد منذ 13 يوليو أخمدت بغالبيتها.


لكن اضطر عشرات آلاف المقيمين والسياح إلى المغادرة في الأيام الأخيرة في عز موسم الصيف من بينهم 20 ألفا في جزيرة رودوس السياحية بامتياز في أرخبيل الدوديكانيز في بحر إيجه.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64c2218442360424e42a6a38

لفتة رائعة بين بوتين والسيسي تعيد للأذهان ما حدث عام 2019

64c1f7c8423604728e2fd081

نتائج الضربات الليلية الروسية: ميناء أوكراني يتلقى ضربة موجعة

64c20ef34c59b70a6d6339fb

فولودين: دول كثيرة لن تشتري الأسلحة الغربية بعد انكشاف عدم كفاءتها في أوكرانيا

72023273309850962059

وفاة الشيخ سعيد آل نهيان .. بيان صادر عن ديوان الرئاسة بالامارات

64c204c94c59b71f985a1e44

شويغو يحضر عرضا فنيا وعسكريا بصحبة زعيم كوريا الشمالية

64c207064236041c9a34754d

وزير الإعلام اللبناني يثير جدلا بتصريح يمس السعودية

أخبار متعلقة
3000-1-660x330

سوريا.. اندلاع حرائق ضخمة في ريف اللاذقية الشمالي

٢٢

تحطم مروحية كندية ومصرع قائدها خلال عملية مكافحة حرائق الغابات

500040

إغلاق المطار الرئيسي في صقلية بعد اندلاع حريق

9

عشرات القتلى في فيضانات تجتاح كوريا الجنوبية