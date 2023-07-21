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الجمعة، 21-07-2023 09:37 ص

تحطم مروحية كندية ومصرع قائدها خلال عملية مكافحة حرائق الغابات

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الوكيل الاخباري - أعلنت الشرطة الكندية، ليل الخميس، تحطم مروحية ومقتل قائدها في غرب كندا خلال مشاركتها في مكافحة حرائق الغابات التي تجتاح البلاد، بحسب واشنطن تايمز .

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ويأتي هذا الحادث في أعقاب مصرع اثنين من رجال الإطفاء الأسبوع الماضي في حادثين منفصلين أيضا خلال جهود إطفاء الحرائق الهائلة.


وتم الإبلاغ عن فقدان الاتصال بالمروحية في وقت مبكر من مساء الأربعاء، ولاحقا تم تحديد موقعها بالقرب من بحيرة هيغ في مقاطعة ألبرتا الشمالية.


وقال مجلس سلامة النقل الكندي، إن الطائرة "ارتطمت بالأرض أثناء عمليات مكافحة الحرائق"، مضيفا أن الحادث وقع في مكان ناء وقد تم فتح تحقيق في هذا الشأن .


وأشارت شرطة المقاطعة في بيان، إلى أن عمال غابات حاولوا إنعاش الضحية الذي كان وحده في الطائرة، لكنه ما لبث أن فارق الحياة. ونُقل الطيار البالغ 41 عاما بعد ذلك إلى أحد المطارات حيث أُعلن عن وفاته.


ونعى رئيس الوزراء جاستين ترودو الطيار على تويتر قائلا "أشعر بالحزن لسماع أن كنديا آخر يكافح حرائق الغابات فقد حياته"، مضيفا "لن ننسى أبدا خدمته لمقاطعته ولبلدنا".


بترا 


 




 

 


 

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