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الإثنين، 07-08-2023 03:23 م

إسبانيا في حالة إنذار من الحرائق

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الوكيل الإخباري - أصبحت الحرائق الثلاثة التي أضرت بأكثر من ألف هكتار من الأراضي خلال نهاية الأسبوع في إسبانيا، تحت السيطرة، اليوم الإثنين، لكن الغالبية الكبرى من المناطق وُضعت في حالة إنذار في اليوم الأول من موجة حر جديدة، هي الثالثة هذا الصيف.

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وحسب وكالة الأرصاد الجوية الوطنية، فقد وُضعت عدة مناطق في جنوب إسبانيا ووسطها وغربها في حالة إنذار برتقالي، مع درجات حرارة يمكن أن تصل خلال اليوم إلى 43 درجة مئوية.


وقد احترق أكثر من 70 ألف هكتار من الأراضي في إسبانيا منذ مطلع العام.
ويرى الخبراء أن زيادة فترات الحر هذه وكذلك امتداد مدتها واشتداد كثافتها نتيجة التغير المناخي.


 




 

 


 

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