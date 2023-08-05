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السبت، 05-08-2023 10:36 ص

حرائق يوليو الماضي في اليونان كانت الأسوأ منذ 13 عاما

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الوكيل الإخباري - أفادت وكالة Amna اليونانية بأن الحرائق التي اجتاحت اليونان في يوليو الماضي دمرت 50791 هكتارا من الغطاء النباتي في البلاد، وكانت الأسوأ في 13 عاما.

وفي تعليقها على تقرير أعده فرع Beyond لمعهد علم الفلك والفيزياء الفلكية قالت الوكالة: "الحرائق ألحقت أضرارا أكثر بكثير مما شهدته الفترة نفسها في السنوات الـ13 الماضية. وتزيد المساحة المحروقة في يوليو الماضي 3 مرات عما كانت عليه في يوليو 2022 و4 مرات عن يوليو 2021".

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كما أظهر التقرير أن نحو 43% من الأراضي المنكوبة بالحرائق العام الجاري تضررت بالحرائق في الماضي، الأمر الذي يعقد بشكل كبير انبعاث المنطقة وخاصة في جزيرة كورفو، حيث كانت 50% من المنطقة المحروقة قد احترقت في أعوام 2000 و2005 و2007 و2011 و2017. 


وأفاد وزير أزمة المناخ والحماية المدينة، فاسيليس كيكيلياس باحتراق 40 ألف هكتار من الغطاء النباتي بالبلاد هذا العام، في حين يبلغ متوسط المساحة المحروقة في اليونان سنويا 50 ألف هكتار.

 

RT

 




 

 


 

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