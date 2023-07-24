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الإثنين، 24-07-2023 02:12 م

اليونان: إجلاء حوالي 2500 شخص من جزيرة كورفو السياحية بسبب الحرائق

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الكيل الإخباري- أجلت السلطات اليونانية اليوم الاثنين، حوالي 2500 شخص من جزيرة كورفو السياحية بسبب الحرائق.

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وبحسب وكالة الأنباء اليونانية "أثينا"، قالت الشرطة في بيان، تم إجلاء حوالي 19 ألف شخص من باب الاحتياط، بينهم 16 ألفا نقلوا برا و3 آلاف بحرا، وإخلاء 12 بلدة من بينها ليندوس، إحدى الوجهات السياحية الرئيسة في الجزيرة، ونقل السياح وبعض السكان إلى الصالات الرياضية والمدارس ومراكز المؤتمرات بالفنادق في رودس.


وأكدت المتحدثة باسم الشرطة كونستانتيا ديموغليدو، أن كل شيء جرى على ما يرام، والتزم الجميع وخصوصا السياح بتعليماتنا.


وأرغم الحريق حوالي 30 ألف شخص على مغادرة منازلهم وفنادقهم في شرق الجزيرة الواقعة بأرخبيل دوديكانيسا في وسط الموسم السياحي.

 

بترا

 




 

 


 

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