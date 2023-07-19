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الأربعاء، 19-07-2023 05:48 م

إسبانيا تسجل أعلى درجة حرارة في 95 عاما

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الوكيل الإخباري - أعلنت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية الإسبانية، أن الحرارة في بلدة فيغيراس بمدينة جرندة، سجلت رقما قياسيا أمس الثلاثاء، هي الأعلى منذ 95 عاما.

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وأوضحت الوكالة في بيان اليوم الأربعاء على موقعها الإلكتروني، أن الحرارة بلغت في فيغيراس أمس الثلاثاء 45.4 درجة مئوية.


وأضافت أنه ووفقًا للبيانات المسجلة منذ 1928، كان يوم 18 تموز الحالي، الأكثر حرارة في آخر 95 عاما.


ونقل البيان عن متحدث الوكالة روبين ديل كامبو، قوله إن أعلى درجة حرارة في إسبانيا حتى اليوم سجلت في بلدة دروقة بمدينة سرقسطة عام 2015، وبلغت حينها 44.5 درجة مئوية.

 

بترا

 




 

 


 

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