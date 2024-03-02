إسرائيل تنشر تسجيلا مصورا من الجو لعملية استهداف سيارة صباح اليوم في لبنان

الوكيل الإخباري- نشر الجيش الإسرائيلي مشاهد لعملية استهداف سيارة قال إنها "تقل مقاتلين من حزب الله" على طريق الناقورة جنوب لبنان.

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له" إن طائرات تابعة لسلاح الجو استهدفت صباح اليوم سيارة في جنوب لبنان كان يستقلها عدد من المسلحين أطلقوا صواريخ على الأراضي الإسرائيلية".



وأضاف البيان أيضا أن سلاح الجو استهدف بنى تحتية تعود لحزب الله في منطقة اللبونة كما قصف مجمعين عسكريين في منطقة البليدة خلال الليل.