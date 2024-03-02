إسرائيل تنشر تسجيلا مصورا من الجو لعملية استهداف سيارة صباح اليوم في لبنان

الوكيل الإخباري- نشر الجيش الإسرائيلي مشاهد لعملية استهداف سيارة قال إنها "تقل مقاتلين من حزب الله" على طريق الناقورة جنوب لبنان.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له" إن طائرات تابعة لسلاح الجو استهدفت صباح اليوم سيارة في جنوب لبنان كان يستقلها عدد من المسلحين أطلقوا صواريخ على الأراضي الإسرائيلية".
وأضاف البيان أيضا أن سلاح الجو استهدف بنى تحتية تعود لحزب الله في منطقة اللبونة كما قصف مجمعين عسكريين في منطقة البليدة خلال الليل.
🔴IDF aircraft struck a vehicle in southern Lebanon containing terrorists who launched rockets into Israeli territory. The terrorists operated under the Imam Hossein Division, which is affiliated with Iran and operates for the Hezbollah terrorist organization.— Israel Defense Forces (@IDF) March 2, 2024
IDF fighter jets… pic.twitter.com/jFE3bY40e6