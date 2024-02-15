7 شهداء من عائلة واحدة في قصف الاحتلال بناية سكنية جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- استُشهد 7 مواطنين لبنانين من عائلة واحدة وأصيب أكثر من 6 آخرين بجروح، فجر اليوم الخميس، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي بناية سكنية وسط مدينة النبطية جنوب لبنان.

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وأفاد مراسل "وفا" ، بأن طائرات الاحتلال استهدفت البناية بصاروخ موجه على شقة سكنية لآل برجاوي وسط المدينة.



ولفت إلى أن فرق الإسعاف والإغاثة تمكنت بعد منتصف الليل من انتشال الطفل حسين علي عامر من تحت الأنقاض حيا، بعد أكثر من 4 ساعات من البحث عن ناجين، فيما تم سحب 5 جثث تعود لصاحب الشقة حسين أحمد ضاهر برجاوي وابنتيه أماني حسين برجاوي وزينب حسين برجاوي، وشقيقته فاطمة أحمد برجاوي، وابن ابنته زينب الطفل محمود علي عامر، وتم نقلهم إلى مستشفيات النبطية.



وأشار إلى أن البحث ما زال مستمرا عن جثماني زوجة برجاوي أمل محمود عودة وابنة شقيقته غدير ترحيني، كما تم نقل صهر برجاوي علي عامر وأكثر من 6 جرحى إلى المستشفيات.



وأدت الغارة الإسرائيلية إلى أضرار جسيمة في المبنى المؤلف من 3 طبقات، ومن ضمنه الشقة المستهدفة، وبات المبنى آيلًا للسقوط بسبب التصدعات الكبيرة فيه. كما تضررت الأبنية المجاورة والسيارات المركونة في الطريق وشبكتا الكهرباء والهاتف.

