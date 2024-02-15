الخميس 15-02-2024
الوكيل الاخباري
 

تركيا : فقدان 6 أشخاص بحادث غرق سفينة في بحر مرمرة

فيديو - تساقط برد غزير في معان

فيديو- الاحتلال الإسرائيلي يجدد غاراته على جنوب لبنان

بيان هام من السفارة الإماراتية في عمّان

مستشفى غزة الأوروبي: مراسل الجزيرة إسماعيل أبو عمر بحاجة لنقل للخارج

بن غفير: العالم يريد أن يمنح الفلسطينيين دولة وهذا لن يحدث

لمحبي الاقتناء .. هكذا بلغ سعر ليرة الذهب بالأردن اليوم !

إيقاف مؤقت لخدمات الأحوال المدنية والجوازات الرقمية

الحكومة والصحة العالمية تعقدان حوارا لتعزيز النظام الوطني التنظيمي والصناعات الدوائية في الأردن

وزير الشتات الإسرائيلي: نرفض الخطة الأميركية للاعتراف بالدولة الفلسطينية

الخميس، 15-02-2024 10:56 ص

7 شهداء من عائلة واحدة في قصف الاحتلال بناية سكنية جنوب لبنان

1707982997-1464531131


الوكيل الإخباري-  استُشهد 7 مواطنين لبنانين من عائلة واحدة وأصيب أكثر من 6 آخرين بجروح، فجر اليوم الخميس، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي بناية سكنية وسط مدينة النبطية جنوب لبنان.

اضافة اعلان


وأفاد مراسل "وفا" ، بأن طائرات الاحتلال استهدفت البناية بصاروخ موجه على شقة سكنية لآل برجاوي وسط المدينة.


ولفت إلى أن فرق الإسعاف والإغاثة تمكنت بعد منتصف الليل من انتشال الطفل حسين علي عامر من تحت الأنقاض حيا، بعد أكثر من 4 ساعات من البحث عن ناجين، فيما تم سحب 5 جثث تعود لصاحب الشقة حسين أحمد ضاهر برجاوي وابنتيه أماني حسين برجاوي وزينب حسين برجاوي، وشقيقته فاطمة أحمد برجاوي، وابن ابنته زينب الطفل محمود علي عامر، وتم نقلهم إلى مستشفيات النبطية.


وأشار إلى أن البحث ما زال مستمرا عن جثماني زوجة برجاوي أمل محمود عودة وابنة شقيقته غدير ترحيني، كما تم نقل صهر برجاوي علي عامر وأكثر من 6 جرحى إلى المستشفيات.


وأدت الغارة الإسرائيلية إلى أضرار جسيمة في المبنى المؤلف من 3 طبقات، ومن ضمنه الشقة المستهدفة، وبات المبنى آيلًا للسقوط بسبب التصدعات الكبيرة فيه. كما تضررت الأبنية المجاورة والسيارات المركونة في الطريق وشبكتا الكهرباء والهاتف.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
manar-00899830017021982133-660x330

فيديو- الاحتلال الإسرائيلي يجدد غاراته على جنوب لبنان

65cdc1fe423604354b5d9bc3

فيديو- لحظة انتشال طفل حي من تحت الأنقاض اثر قصف الاحتلال على جنوب لبنان

65cdc52f423604354b5d9bc8

ستولتنبيرغ: "الناتو" بدأ يلمس آثار غياب الدعم الأمريكي لكييف

65cdbf194c59b72e53019d3f

المحكمة العليا بالهند تحظر التمويل السّري للأحزاب السياسية

65cdc4a34c59b7317a04663b

ستولتنبيرغ: دول "الناتو" وقعت عقودا لإنتاج الأسلحة لكييف بقيمة 10 مليارات دولار

65cda2454c59b72dc8172481

إيران تكشف عن صاروخ مجنح يطلق من قاعدة بحرية

أخبار متعلقة
doc-34423up-1700318584

إذاعة الجيش الإسرائيلي: قصف مواقع بجنوب لبنان أطلقت منها قذائف

thumbs_b_c_3706809b12e705a88182ac21273d450b

تجدد القصف الإسرائيلي على عدد من البلدات جنوب لبنان

1621489

غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في بلدة كفرا جنوبي لبنان

1

4 شهداء في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

ذ

تجدد الغارات الإسرائيلية على عدد من البلدات في جنوب لبنان

9 (1)

صورة- بنفس طريقة غزة .. الاحتلال يلقي منشورات على جنوب لبنان