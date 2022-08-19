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الجمعة، 19-08-2022 09:58 م

إصابات بإطلاق نار في مركز تجاري بالسويد

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 الوكيل الاخباري  - أعلنت الشرطة السويدية عن إصابة شخصين بجروح في حادث إطلاق نار في مركز تجاري بمدينة مالمو جنوب البلاد.

وأوضحت الشرطة في بيان لها، أن الحادث وقع في مركز "إمبوريا" للتسوق مساء الجمعة، وتم إغلاق المنطقة فورا.

وأكدت الشرطة القبض على شخص واحد على خلفية الحادث.

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