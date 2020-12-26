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السبت، 26-12-2020 11:52 ص

القنبلة تواجدت في دورية للاحتلال الإسرائيلي

إصابات بين جنود الاحتلال إثر انفجار قنبلة على الحدود اللبنانية

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من المصدر


الوكيل الإخباري - أفادت قناة (الميادين) اللبنانية، بانفجار قنبلة بدورية للاحتلال ، فجر اليوم السبت، على الحدود اللبنانيّة قرب بلدة العديسة، لافتة إلى أنه أسفر عن وقوع إصابات، بين جنود الاحتلال الإسرائيلي.

من جهتها، ذكرت مواقع لبنانية، أن صوت الانفجار، تبعه أصوات صراخ قوية لجنودٍ إسرائيليين، سُمعت على طريق مستوطنة (مسكفعام) المحاذي لبلدة العديسة عند الفجر، ثم تحركت سيارات الإسعاف، فيما لم يتم تحديد طبيعة وأسباب الانفجار بعد، ولا عدد الإصابات.

بدوره، قال موقع (واللا) التابع للاحتلال: "إن الجيش الإسرائيلي، يفحص التقارير الواردة عن انفجار قنبلة بدورية تابعة للجيش، قرب الحدود مع لبنان".

المصدر : دنيا الوطن

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