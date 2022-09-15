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الخميس، 15-09-2022 12:28 م

إصابة الرئيس الأوكراني زيلينسكي في حادث

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الوكيل الاخباري - أعلنت الرئاسة الأوكرانية ليل الأربعاء، أن سائقًا اصطدم بعربته في سيارة كان على متنها الرئيس فولوديمير زيلينسكي، الذي "لم يصب بجروح بالغة" في الحادث الذي وقع في كييف.

وقال المتحدث باسم الرئاسة سيرغي نيكيفوروف، في بيان نُشر على فيسبوك فجر الخميس: "في كييف، اصطدمت عربة بسيارة رئيس أوكرانيا ومرافقيه".

وأضاف أن "الأطباء المرافقين للرئيس قدّموا مساعدة عاجلة لسائق العربة ونقلوه إلى سيارة إسعاف".

وأكد المتحدث أنه "تم فحص الرئيس من قِبَل طبيب ولم يتم العثور على أي إصابات بالغة. وستحقق الشرطة في كل ملابسات الحادث"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وبثت مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من موقع الحادث ظهرت فيها سيارات إسعاف وشرطة وحريق على جانب أحد الطرق في كييف.

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