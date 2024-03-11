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الإثنين، 11-03-2024 02:05 م

إصابة 50 شخصا بسبب عطل فني طارئ في طائرة بوينغ أثناء التحليق

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الوكيل الاخباري- ذكرت وسائل إعلام أن 50 شخصا تعرضوا لإصابات مختلفة جراء عطل أصاب طائرة من نوع Boeing 787-9 تابعة لشركة Latam Airlines، كانت متجهة من سيدني إلى أوكلاند.

وتبعا لـ Radio New Zealand فإن "طائرة تابعة لشركة Latam Airlines كانت متجهة من سيدني إلى أوكلاند تعرضت لمشكلة فنية سببت حركة مفاجئة فيها، وتعرض ما لايقل من 50 راكبا لإصابات مختلفة، تم نقل 13 منهم إلى المستشفى".

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وبحسب المعلومات المتوفرة فإن الطائرة هبطت بنجاح في أوكلاند، لكن وأثناء رحلتها تعرضت لمشكلة فنية تسببت بانخفاضها بشكل مفاجئ بمقدار 100 م، الأمر الذي تسبب بإصابة بعض الركاب والمضيفات، وبعد الهبوط تم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لجميع المصابين.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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