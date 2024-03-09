الدفاع الروسية: إسقاط 47 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم السبت أن قواتها حيدت 47 مسيرة أوكرانية في سماء أربع مقاطعات روسية، معظمها فوق روستوف، خلال الليلة الماضية.

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وقالت الدفاع الروسية في بيان مقتضب إنه خلال الليل "تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام 47 طائرة بدون طيار على أهداف في أراضي روسيا".



وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ودمرت طائرات بدون طيار فوق أراضي مقاطعات بيلغورود (مسيرة واحدة) وكورسك (مسيرتان) وفولغوغراد (3 مسيرات) وروستوف (41 مسيرة).



وفي وقت سابق، ذكر حاكم روستوف فاسيلي غولوبيف أنه تم صد هجوم مكثف لمسيرات على مدينة تاغانروغ، مشيرا إلى إصابة أحد رجال الطوارئ الذي شارك في إزالة آثار الهجوم على الأرض، ونقله إلى المستشفى في حالة لا تهدد حياته.

روسيا اليوم