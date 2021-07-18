الأحد 18-07-2021
الوكيل الاخباري

إعطاء أكثر من 67 ألف جرعة جديدة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة في الأردن

الإمارات: ندعم اتفاق تحالف أوبك+

السعودية تستعين بالتكنولوجيا الحديثة لتسيير أمور الحجاج العام الحالي

الأميرة دانا تلتقي السفير الألماني لدى الأردن

رئيس هيئة الأركان يستقبل رئيس أركان الدفاع البلجيكي

السماح لمنشآت سياحية بتمويل الفرق بين الأجر المستحق للعامل وبين مساهمة برنامج استدامة وبسقف أعلى 1000 دينار شهرياً

موانئ العقبة تعمل بكامل طاقتها بالعيد

الملك يهنئ الرئيس المصري بذكرى ثورة 23 تموز

ارتفاع فحوصات كورونا الإيجابية في الاردن

9 وفيات و 675 إصابة بكورونا اليوم

الأحد، 18-07-2021 04:14 م

إضراب المطارات يعطل الرحلات الجوية في البرتغال لليوم الثاني

60f424044c59b7455c19908f


الوكيل الإخباري- أجبر إضراب عمال الأمتعة في المطارات والطواقم الأرضية في البرتغال، والذي استمر 48 ساعة، السلطات على إلغاء حوالي 300 رحلة، يوم أمس السبت، معظمها في العاصمة لشبونة.

اضافة اعلان


ومن المتوقع أن يتأثر عدد مماثل من الرحلات الجوية اليوم الأحد.


وتشكلت طوابير طويلة عندما سعى الركاب الذين تقطعت بهم السبل إلى إعادة ترتيب خطط سفرهم.


والإضراب هو جزء من نزاع مالي مستمر بين شركة المناولة البرتغالية "غراوند فورس" والناقل الوطني "تاب إير بورتغال"، والتي تتحمل وطأة الإلغاء.


وتدعي شركة "غراوند فورس" أن شركة "تاب"، مدينة لها بمبلغ 12 مليون يورو (14 مليون دولار) مقابل خدمات مقدمة وتلقي باللوم على الديون في عدم دفع الأجور بين موظفيها.


وتنفي شركة "تاب" أنها مدينة لشركة "غراوند فورس" بأي أموال.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
4

الإمارات: ندعم اتفاق تحالف أوبك+

e

السعودية تستعين بالتكنولوجيا الحديثة لتسيير أمور الحجاج العام الحالي

RTS2WNOI

الصين تؤكد تعزيز التعاون مع إيران في ظل حكومتها القادمة

e3bfd367587e5cc8975c221f5db2028ed3a2e46d

فقدان أكثر من 15 شخصا جراء غرق سفينة قبالة سواحل ليبيريا

60f4017f4c59b7604e066108

وفد وزاري سعودي يزور بغداد غدا الاثنين

60f3bdd64c59b740504a18a2

مصرع عشرات الأشخاص وإصابة آخرين بغارات جوية ومعارك في أفغانستان

أخبار متعلقة
14000319000536_Test_PhotoI

الخطوط الجوية النمساوية تستأنف رحلاتها إلى إيران