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الأربعاء، 05-06-2024 09:27 ص

إطلاق نار باتجاه السفارة الأميركية في لبنان

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الوكيل الإخباري - اعلن الجيش اللبناني تعرض السفارة الأميركية في لبنان في منطقة عوكر إلى إطلاق نار من قبل شخص يحمل الجنسية السورية .

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وتابع الجيش اللبناني في بيان اليوم الاربعاء أن عناصر الجيش المنتشرون في المنطقة ردت على مصادر النيران ما أسفر عن إصابة مطلق النار، وتم توقيفه ونقله إلى أحد المستشفيات للمعالجة.وتجري المتابعة لتحديد ملابسات الحادثة.

 

وكانت قد افادت الوكالة الوطنية للاعلام في لبنان أنه سمع صباح اليوم إطلاق نار في محيط السفارة الأميركيّة في عوكر، ولم تعرف أسبابه بعد.

 

وقالت قناة "أل بي سي" اللبنانية إنه سُمع إطلاق نار مستمر لمدة نصف ساعة تقريبًا في محيط السفارة الأميركية في منطقة عوكر شمال بيروت.


وأضافت القناة أنه جرى "قطع الطريق المؤدية إلى السفارة الأميركية من ضبية وعوكر".





 




 

 


 

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