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الأربعاء، 10-01-2024 12:33 ص

إطلاق نار بالقرب من البيت الأبيض

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 الوكيل الاخباري - صرح مصدر في شرطة واشنطن لوكالة "ريا نوفوستي"  ،الثلاثاء، أن حادثة إطلاق نار وقعت على بعد عدة أبنية من البيت الأبيض، أدت إلى مقتل شخص.

ووفقا للشرطة، وقعت حادثة إطلاق نار في الصباح على بعد بنايتين من البيت الأبيض (في شارع K) - حيث وصلت الشرطة إلى مكان الحادث في حوالي الساعة 5 صباحا بالتوقيت المحلي (13.00 بتوقيت موسكو). وأكد المصدر أنه تم العثور على "رجل بالغ فاقد الوعي، لا يتنفس" مشيرا إلى أنها "قضية قتل"، وأكد أن الرجل توفي لاحقا في المستشفى.

وأكدت الشرطة أن ضباط إنفاذ القانون في العاصمة الأمريكية يحققون في الحادث.

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