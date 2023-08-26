إعصار يسقط أشجارا ويدمر منازل ويخلف 6 مصابين في بنسلفانيا

الوكيل الاخباري- قالت السلطات الأمريكية إن إعصارا أسقط أشجارا وألحق أضرارا بالمنازل بالإضافة إلى منتجع ومخيم في جنوب غرب بنسلفانيا، ما أسفر عن إصابة 6أشخاص على الأقل.



وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في بيتسبرغ، أن الإعصار حمل رياحا قدرت سرعتها بـ 193 كيلومترا في مقاطعة فاييت بعد الساعة 2:30 صباحا بقليل يوم الجمعة.

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ووجدت عملية مسح للعواصف جنوب شرق كونيلسفيل، أن الإعصار اقتلع أشجارا عبر متنزه ومنطقة تخييم يوغي بير جيلي ستون في ميل رن، حيث كان هناك عدة مئات من هواة التخييم.



كما سقطت أشجار على مركبات ومبان، ودمرت ثلاث خيام، وقال مسؤولون إن ثلاثة أشخاص أصيبوا جراء سقوط الأشجار.