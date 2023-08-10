الخميس 10-08-2023
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الخميس، 10-08-2023 05:49 م

إعلام: برلين تعلن قريبا إمكانية إمداد كييف بصواريخ "توروس" المجنحة

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الوكيل الإخباري- كشف موقع T-online الإخباري، نقلا عن مصادر في الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني "SPD"، أن برلين ستعلن قريبا قرارها بتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى من طراز "توروس".

وأكد المصدر نفسه نقلا عن الدوائر الحكومية أن القوات الجوية الألمانية من جهتها أعطت "الضوء الأخضر" لتوريد هذه الأسلحة.

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وذكرت تقارير سابقة أنه تمت مناقشة إمكانية برمجة هذه الصواريخ بطريقة تمنع ضرب الأراضي الروسية.

وأضافت التقارير أن الحكومة الألمانية طلبت الأسبوع الماضي من وزارة الدفاع شرحا عن صواريخ  توروس "Taurus"، ومدى توفرها في المخزونات، ومخاطرها وفعاليتها.

من جانب آخر، لفت الموقع إلى أنه يمكن تسليم هذه الصواريخ بالتوازي مع صواريخ "ATACMS" الأمريكية المتشابهة في الخصائص.

 

 

 

 

 




 

 


 

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